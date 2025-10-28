Власти Ростовской области сократят расходы на несрочные направления

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил правительству региона подготовить до 1 ноября предложения по оптимизации бюджета и отказаться от коммерческих кредитов до конца года из-за сложной ситуации с доходами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Исходя из той ставки, тех условий, которые нам дают банки, приняли непростое решение постараться обойтись без привлечения коммерческих кредитов»,— отметил глава региона.

Оптимизация коснется второстепенных и несрочных направлений — часть расходов может быть перенесена или урезана. Социальная сфера останется вне зоны сокращений.

«Расходы придется сократить. Но это не касается защищенных статей бюджета. Все социальные обязательства мы продолжим выполнять. Зарплаты учителей, врачей, все выплаты и обязательства перед людьми остаются в неприкосновенности»,— подчеркнул господин Слюсарь.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что власти Ростовской области планировали привлечь свыше 24,3 млрд руб. кредитных ресурсов для покрытия дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона. В октябре в регионе приостановили выплату субсидий инвесторам на погашение процентов по инвестиционным кредитам на 2026 год.

Валентина Любашенко