В Ростове-на-Дону вынесли приговор участникам вооруженной диверсионной группировки

В Южном окружном военном суде огласили приговоры фигурантам уголовного дела об участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ), насильственном захвате власти, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 35 ст. 278 УК РФ), а также прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Приговоры вынесли в отношении граждан Украины Святослава Шевченко, Андрея Федочука, Николая Принца, Владимира Гапыча, Ивана Починка, Александра Журомскаса, Вадима Китара, Сергея Юдина и Александра Кравцова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Установлено, что осенью 2017 г. Кравцов создал и возглавил не предусмотренное законом вооруженное формирование – диверсионно-штурмовую группу «SS Медведи». Целью группировки были захват власти и изменение конституционного строя ДНР. Участников ДШГ «SS Медведи» обеспечили различными видами оружия и боеприпасами к ним, а также взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

Подсудимые проходили военную подготовку и участвовали в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил и иных вооруженных формирований ДНР. Кроме того, под руководством Кравцова, они регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия.

В соответствии с приговором суда подсудимых признали виновными. Кравцов получил 28 лет лишения свободы, Гапыч — 24 года лишения свободы, Шевченко, Китар и Журомскас — по 23 года лишения свободы, Федочук и Починок — 22 года, Принц — 18 лет лишения свободы, а Юдин — 17 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Мария Хоперская