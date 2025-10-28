Инвестиции в ростовские новостройки выросли до 449 млрд рублей в сентябре

Советский район Ростова-на-Дону стал лидером по привлечению инвестиций в новостройки в сентябре 2025 года. Объем вложений в районе вырос почти на 18% за месяц и составил 83,9 млрд руб. против 71,2 млрд руб. в августе. Общий объем инвестиций в строящееся жилье донской столицы достиг 449,3 млрд руб., что на 2% выше августовского показателя. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, на второй позиции расположился Кировский район с объемом вложений 75,6 млрд руб. — прирост составил 10% по сравнению с августом (68,7 млрд руб.). В этом районе отмечается высокий спрос на жилье бизнес-класса при сохранении одной из самых высоких ликвидностей новостроек по городу.

Третье место занял Октябрьский район с инвестициями в размере 73 млрд руб., что на 8% больше августовского показателя в 67,5 млрд руб. Район остается сбалансированным по стоимости и потенциалу роста.

Наименьший прирост показали Ворошиловский и Железнодорожный районы. Инвестиции в них увеличились всего на 2-3% и составили соответственно 25,8 млрд руб. и 9,4 млрд руб.

«Средняя цена квадратного метра по Ростову-на-Дону поднялась до 145,5 тыс. руб. — увеличение составило 3,6% за месяц. Рост обеспечен главным образом увеличением количества сделок в южных и западных районах города, где активно развиваются новые жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко