Певице Наоко выписали штраф по статье о дискредитации армии

Солистке группы «Стоптайм» Диане Логиновой, выступающей под псевдонимом Наоко, выписали административный штраф по статье о дискредитации ВС РФ. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга обязал ее выплатить 30 тыс. руб. Об этом сообщает «Ъ-СПБ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Логинова (Наоко)

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Диана Логинова (Наоко)

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

16 октября Наоко арестовали на 13 суток по административной статье об организации массового скопления людей. Днем ранее ее задержали, поводом называлось исполнение запрещенной песни рэпера Noize MC (признан в России иноагентом). Также госпоже Логиновой вменили дискредитацию армии России, однако накануне суд отправил протокол на доработку.

Административные аресты получили и другие участники «Стоптайм». На 13 дней посадили барабанщика группы Владислава Леонтьева, а гитариста Александра Орлова — на 12 суток. Сегодня на господина Орлова составили новый протокол после освобождения из спецприемника.

Никита Черненко