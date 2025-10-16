В суде не подтвердили составление протокола о «дискредитации» для певицы Наоко

В Санкт-Петербурге на студентку Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, составили административный протокол об организации массового скопления граждан (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). Это скопление привело к «негативным последствиям» — помехам для пешеходов, заявили в пресс-службе городских судов. Утверждается, что «в связи с данными фактами от граждан поступили обращения в отдел полиции».

Ранее издание «Фонтанка» сообщало, что на певицу также составили протокол о публичной дискредитации российских военнослужащих (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Пресс-служба судов не подтвердила информацию о второй статье КоАП.

О задержании Дианы Логиновой стало известно 15 октября. Поводом стало видео ее выступления на улице с группой «Стоптайм», в ходе которого студентка исполнила запрещенную песню рэпера Noize MC (признан в России иноагентом). На ролик обратила внимание член СПЧ и главный редактор издания «Регнум» Марина Ахмедова, которая сочла, что выступления Наоко анонсируются «почти как митинги».

Никита Черненко