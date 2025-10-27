Главные новости за 27 октября. Кавказ

Саудовская Аравия возглавила список импортеров продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2025 году. Теперь на нее приходится почти 30% всего экспорта региона.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершило расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве при получении гранта на развитие семейной фермы.

В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя коммерческой организации по статье 145.1 УК РФ за невыплату заработной платы.

Ставропольский край ввел режим повышенной готовности из-за сильных дождей, которые прогнозируются с 25 по 28 октября.

В селе Хаджалмахи Левашинского района Республики Дагестан специалисты Управления геологического надзора Минприроды РД совместно с УЭБиПК МВД по РД выявили факт масштабной незаконной добычи песчано-гравийной смеси. Предварительный ущерб природе региона специалисты оценили в 53 млн руб.

Запрет майнинга в Северо-Кавказском федеральном округе высвободил около 50 МВт электрической мощности ежемесячно. В список территорий, где майнинг криптовалют запрещён до 15 марта 2031 года, вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня и Северная Осетия.