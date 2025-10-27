В Дагестане пресекли незаконную добычу природных ресурсов на 53 млн рублей

В селе Хаджалмахи Левашинского района Республики Дагестан специалисты Управления геологического надзора Минприроды РД совместно с УЭБиПК МВД по РД выявили факт масштабной незаконной добычи песчано-гравийной смеси, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

В операции по пресечению недропользования были обнаружены значительные объемы незаконно добытых ресурсов, предварительный ущерб природе региона специалисты оценили в 53 млн руб. Для установления точного объема похищенного материала и суммы ущерба привлекли квалифицированного маркшейдера, который составил детальный технический отчет и акт с фотоснимками территории.

Сейчас идет сбор материалов для привлечения виновных к ответственности, а также подготовка к судебному разбирательству.

Станислав Маслаков