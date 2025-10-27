Запрет майнинга на Северном Кавказе высвободил 50 МВт электроэнергии

Запрет майнинга в Северо-Кавказском федеральном округе высвободил около 50 МВт электрической мощности ежемесячно, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его словам, запрет, введенный правительством РФ с 1 января 2025 года, помогает выявлять незаконное потребление электроэнергии и снижать нагрузку на энергосистему региона. В список территорий, где майнинг криптовалют запрещён до 15 марта 2031 года, вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня и Северная Осетия.

Министр отметил, что появление регуляторной базы по майнингу сделало отрасль более прозрачной. Эти меры идут в рамках общероссийской политики легализации майнинга и частичного ограничения его в регионах с высокой нагрузкой на энергосистему. За пределами Кавказа запрет действует в нескольких других регионах, что в совокупности высвободило мощность порядка 300 МВт в пиковые периоды.

Станислав Маслаков