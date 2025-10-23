Ставрополье стало пилотным регионом для запуска дорожных классов

Ставропольский край вместе с Белгородской и Иркутской областями стал пилотным регионом всероссийского проекта «Дорожный класс» — первое такое образовательное пространство в регионе открылось в школе № 7 Железноводска. Старт инициативе дали на международной специализированной выставке «Дорога-2025». Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Елена Чаплыгина, Коммерсантъ Фото: Елена Чаплыгина, Коммерсантъ

По словам господина Владимирова, проект дает школьникам возможность освоить профессиональные перспективы в дорожной отрасли — одной из ключевых для экономики страны. Ученики смогут погрузиться в инженерные науки и познакомиться со специальностями проектировщика, строителя и специалиста по эксплуатации дорог. Класс оборудовали современной техникой.

«Учебные программы создавали ведущие образовательные учреждения, научные организации и дорожные компании с учетом особенностей дорожной сети региона. Организаторы рассчитывают, что такой подход привлечет молодежь к профессии и подготовит кадры для дорожной отрасли края и России»,— пояснил губернатор.

Валентина Любашенко