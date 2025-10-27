Ставропольского фермера обвиняют в мошенничестве на 14 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершило расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве при получении гранта на развитие семейной фермы, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фигурантом стал 29-летний ИП, руководитель крестьянского хозяйства Левокумского округа, который более двух лет находился в розыске. Его местонахождение выявили в соседнем регионе сотрудники УФСБ России по краю. Следствие установило, что обвиняемый входил в организованную группу из девяти человек. В 2019 году от имени подсудимого подали заявку на грант свыше 14 млн руб. Для подтверждения финансовой состоятельности хозяйства предоставили подложные документы о движении и остатках средств на расчетных счетах, что являлось обязательным условием для получения субсидии.

По делу установлено, что из полученной суммы более 12 млн руб. обвиняемый обналичил с помощью фиктивных договоров. Оставшиеся свыше 2 млн руб. заморозили на спецсчете из-за отсутствия подтверждения целевого использования — фермер не успел приобрести необходимые здания для скота, трактор и оборудование. Заключенные договоры купли-продажи и платежные поручения — тоже подложные; имущество фактически принадлежало обвиняемому и находилось во дворе его дома, продавцами числились знакомые. Все действия имели целью создать видимость законного расходования гранта.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Ставрополя. Дела других участников группы были переданы в суд ранее.

Станислав Маслаков