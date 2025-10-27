На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей

Ставропольский край ввел режим повышенной готовности из-за сильных дождей, которые прогнозируются с 25 по 28 октября. Распоряжение подписал губернатор Владимир Владимиров 26 октября и разместил на официальном портале правовой информации региона.

В документе указано, что в крае ожидаются сильные осадки в сочетании с грозами, порывами ветра до 20–25 м/с и туманом. По данным синоптиков, это может привести к подтоплениям низинных участков населённых пунктов и затруднениям на автодорогах из-за дождевого стока.

Глава региона поручил главам муниципалитетов провести комплекс мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечить оперативное информирование населения через все доступные каналы связи, включая рассылку SMS через мобильных операторов. Ответственным за контроль и координацию действий назначен первый заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Хлопянов. Режим действует до особого распоряжения, власти обещают усилить контроль за ситуацией на местах и принимать меры для снижения рисков подтоплений.

Ранее штормовые предупреждения с аналогичными опасениями о сильных дождях и ветре вводились в соседних республиках Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане. В качестве мер предосторожности жители в прошлые периоды закрывали подъезды к машинам и укрепляли коммуникации из-за возможности града и сильного ветра. Подобный режим в крае уже вводился несколько раз в 2025 году при угрозе сильных ливней, града и ветра с порывами до 23 м/с, когда фиксировались подтопления дорог и кратковременные отключения электричества.

