В Республиках Северного Кавказа объём жилищного кредитования по «Семейной ипотеке» вырос на 60% с прошлого года

Жители Республик Северного Кавказа всё чаще обращаются в банк за оформлением кредита на покупку или строительство жилья. Для многих людей жилищное кредитование становится доступнее благодаря специальным программам поддержки. Так, по данным экспертов Сбера, на Северном Кавказе за 8 месяцев 2025 года объём выдачи кредитов по госпрограмме для семей с детьми превысил 11 млрд рублей, что на 60% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Этот показатель составляет львиную долю от общего объёма ипотечного кредитования в Республиках — 63%.

Фото: Сгенерировано нейросетью Сбера GigaChat

Эксперты Сбера отмечают, что среди Республик Северного Кавказа лидером по объёму выдачи жилищного кредитования по госпрограмме для семей с детьми стала Северная Осетия-Алания, где на сегодняшний день насчитывается 680 оформленных договоров на общую сумму 3,5 млрд рублей, что на 56% больше прошлогоднего показателя. На втором месте Республика Дагестан, где семьи взяли ипотеку на 3 млрд рублей. В Кабардино-Балкарии объём такого кредитования на 600 млн рублей меньше, чем в Дагестане, однако в этом регионе отмечается один из самых высоких показателей роста за год — он увеличился вдвое. В Карачаево-Черкесской Республике объём ипотечного кредитования по семейной программе вырос более чем в 1,5 раза и на начало осени достиг 1,4 млрд рублей. В Чечне этот показатель составил 422 млн рублей, а в Ингушетии 117 млн рублей.

Валерий Бирагов, Управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка: «Среди жителей Северной Осетии-Алании отмечается растущий интерес к ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Об этом свидетельствуют выросшие объёмы выдачи и средний чек, а также самое большое число выданных таких кредитов на Северном Кавказе — за год спрос вырос почти на треть. Сбер поддерживает молодые семьи, предоставляя жилищное кредитование с господдержкой на выгодных условиях, что позволяет многим людям получить жильё мечты».

Аналитики Домклик сообщают, что весомая доля «Семейной ипотеки» на рынке жилищного кредитования объясняется ростом ставок по рыночной ипотеке, изменениями в условиях выдачи такого вида кредита (с 2021 года она стала доступна семьям с одним ребёнком до 7 лет) и отменой льготной программы «Господдержка 2020» в прошлом году.