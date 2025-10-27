Киберучения в Татарстане и неумение казанцев пользоваться унитазами

Банк России провел в Татарстане киберучения с регуляторами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Мероприятия проходили с 20 по 24 октября в Иннополисе. Участники расследовали компьютерный инцидент в банке, который подвергся атаке хакеров.

Мэр Казани рассказал о неумении жителей пользоваться унитазом. Ильсур Метшин заявил, что казанцы научились пользоваться смартфонами и ИИ, а унитазом — еще нет. В день в Казани фиксируют около 50 засоров канализации. За девять месяцев 2025 года в городе устранили 13 тыс. засоров из-за сброса предметов личной гигиены и салфеток.

Чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев 2025 года упала на 40%. Выручка организации также уменьшилась с 1,15 трлн руб. до 1,04 трлн руб.

Спрос на поездки в Казань на Новый год вырос на 73%. Больше всего гостей приедет из Москвы (38%), Санкт-Петербурга (11%) и Екатеринбурга (9%) — из этих городов чаще всего заказывали билеты. Самыми популярными датами стали 2 и 3 января, на них приходится 21% и 16% поездок.

В Татарстане в суд направили дело против двух учредителей строительных фирм, обвиняемых в обмане дольщиков. Фигуранты заключили с 164 местными жителями договоры долевого участия на сумму более 164,5 млн руб. Ущерб от действий фигурантов составил 400 млн руб. Потерпевшими признаны 200 человек.

И. о. гендиректора Нацмузея Татарстана стал Айрат Файзрахманов. Ранее он занимал должность начальника отдела взаимодействия с общественными организациями Минкульта Татарстана. На посту он заменит Алису Вяткину.

Туристический оборот в Татарстане может вырасти до 125 млрд руб. Рост оборота в туристической отрасли может составить 15–18%. В прошлом году показатель составлял около 110 млрд руб.

В Татарстане на кадастровый учет поставлено 54,4 тыс. машино-мест. При этом 29,6 тыс. объектов расположены в многоквартирных домах. В 2025 году на учет поставили более 5,4 тыс. мест.

Диана Соловьёва