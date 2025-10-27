Банк России провел в Татарстане международные киберучения «Евразия-2025», направленные на укрепление финансовой кибербезопасности и развитие международного взаимодействия в сфере противодействия киберугрозам. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Фото: Пресс-служба Банка России Банк России провел в Татарстане киберучения с регуляторами стран ЕАЭС

Киберучения проходили с 20 по 24 октября в Иннополисе. В мероприятии приняли участие представители финансовых регуляторов и финансовых организаций стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также одной из стран-наблюдателей.

Участникам предстояло расследовать компьютерный инцидент в банке, который подвергся атаке хакеров. Команды должны были восстановить инфраструктуру банка, установить источник атаки и передать собранную информацию в Центр взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности Банка России.

Анна Кайдалова