Чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев 2025 года составила 104,6 млрд руб. Показатель снизился почти на 40%. Информация сообщается в отчете татарстанской организации.

Чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев упала на 40%



Выручка «Татнефти» также уменьшилась с 1,15 трлн руб. до 1,04 трлн руб. Валовая прибыль компании снизилась почти на 100 млрд руб. — до 233 млрд руб.

Также за девять месяцев прибыль организации от продаж уменьшилась почти на 35% — до 149,89 млрд руб.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» за шесть месяцев 2025 года увеличила производство нефтепродуктов на 4%.

