Туристический оборот в Татарстане может вырасти до 125 млрд рублей

В Татарстане по итогам 2025 года ожидается рост оборота туристической отрасли на 15–18% — до 120–125 млрд руб. Об этом сообщил в интервью «Татар-информу» председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

В прошлом году показатель составлял около 110 млрд руб. По данным Росстата, с января по август текущего года регион посетили более 3,2 млн туристов, что на 18% больше, чем за тот же период прошлого года.

Господин Иванов отметил, что в республике наблюдается нехватка номеров в отелях и гостиницах, из-за чего туристы выбирают поездки в другие регионы.

Ранее сообщалось, что этим летом в Татарстане загруженность отелей категорий две и три звезды упала на 50%.

Анна Кайдалова