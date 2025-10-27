В Татарстане направили в суд дело застройщиков, обвиняемых в обмане дольщиков

Прокуратура Татарстана направила в Вахитовский районный суд Казани уголовное дело в отношении Артема Исламова и Марата Саттарова, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Они являются учредителями коммерческих организаций, занимавшихся строительством жилых комплексов «Новые горизонты» и «Мелодия».

По данным следствия, в период с января 2015 года по октябрь 2020 года обвиняемые, являясь учредителями строительных компаний, заключили с 164 гражданами договоры долевого участия на сумму свыше 164,5 млн руб. Они направляли деньги на возведение других объектов и покрытие расходов подконтрольных фирм, чем нарушили права участников долевого строительства.

Им предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а Саттарову также — в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану, ущерб от действий фигурантов составил 400 млн руб. Потерпевшими признаны 200 человек. Следствие возместило потерпевшим более 777 млн руб. в виде предоставленного жилья и денежных выплат.

Анна Кайдалова