В Татарстане на кадастровый учет поставлено 54,4 тысячи машино-мест

За девять месяцев 2025 года на кадастровый учет в Татарстане поставлено 5 449 машино-мест — это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4 774). Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану.

С 1 января 2017 года в регионе на кадастровый учет поставлено 54 491 машино-место. Из них 29 571 объект расположен в многоквартирных домах.

По мнению заместителя руководителя Росреестра Татарстана Нияза Галиакбарова, рост поставленных на учет машино-мест свидетельствует о том, что все больше граждан стремятся оформить права собственности и обеспечить юридическую защиту своих объектов.

