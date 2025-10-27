Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Исполняющим обязанности гендиректора Нацмузея Татарстана стал Айрат Файзрахманов

Айрат Файзрахманов назначен исполняющим обязанности генерального директора Национального музея Татарстана. Коллективу его представила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта республики.

Господин Файзрахманов является выпускником исторического факультета Казанского государственного университета. Он автор ряда исторических очерков, научных и популярных публикаций, а также разработчик экскурсионных маршрутов, посвященных истории старинных слобод Казани и Заказанья. С мая 2020 года он занимал должность начальника отдела взаимодействия с общественными организациями министерства культуры Татарстана.

Ранее сообщалось, что должность гендиректора Национального музея Татарстана покинула Алиса Вяткина.

Анна Кайдалова