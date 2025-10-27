Исполняющим обязанности гендиректора Нацмузея Татарстана стал Айрат Файзрахманов

Айрат Файзрахманов назначен исполняющим обязанности генерального директора Национального музея Татарстана. Коллективу его представила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта республики.

Господин Файзрахманов является выпускником исторического факультета Казанского государственного университета. Он автор ряда исторических очерков, научных и популярных публикаций, а также разработчик экскурсионных маршрутов, посвященных истории старинных слобод Казани и Заказанья. С мая 2020 года он занимал должность начальника отдела взаимодействия с общественными организациями министерства культуры Татарстана.

Ранее сообщалось, что должность гендиректора Национального музея Татарстана покинула Алиса Вяткина.

Анна Кайдалова