На период к середине октября спрос на поездки в новогодние праздники в Казань вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.

Спрос на поездки в Казань на Новый год вырос на 73%

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Больше всего гостей приедет из Москвы (38%), Санкт-Петербурга (11%) и Екатеринбурга (9%) — из этих городов чаще всего заказывали билеты. Среди популярных дат для приезда лидируют 2 и 3 января — на эти дни приходится 21% и 16% поездок соответственно. Минимальный спрос на конец каникул (на 8–9 января всего 4–5%) и 11 января (1%).

Чаще всего путешественники выбирают останавливаться в казанских отелях (52%), а также хостелах (19%) и апартаментах (18%). Больше всего бронирований приходится на железнодорожный транспорт (77%), еще 22% туристов выбрали самолеты, а остальные — автобусы.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в тройку самых популярных городов для новогодних путешествий в одиночку.

Анна Кайдалова