Геленджик принимает международную регату с участием спортсменов из 10 стран

В Геленджике стартовала 34-я Международная Геленджикская регата. В соревнованиях примут участие более 1,3 тыс. спортсменов из 34 регионов России и десяти стран. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

Фото: Алексей Краснов

«В Геленджике регаты проводятся с 1990 года. Это красивое, зрелищное событие. Желаю спортсменам удачи, а для гостей и жителей курорта это возможность насладиться динамикой парусной написал господин Богодистов.

В регате поучаствуют спортсмены из Бахрейна, Египта, Ирана, Малайзии, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Первая гонка регаты назначена на 29 октября, соревнования продлятся восемь дней.

Екатерина Голубева