«Я никого не боюсь»

Ей было 14 лет, когда началась война. В феврале 1942-го умерла бабушка. Девочка осталась одна в блокадном городе: «Я жила в каком-то полусне. Опухшая от голода, сидела одна, закутанная в одеяла, в пустой квартире и мечтала… Не о еде. Плыли передо мной замки, рыцари, короли. [...] Умирающая от голода девчонка, я и не знала, что за белой пеленой Финского залива, в Ленинграде, живет великий человек — Шостакович, что пишет он в эти страшные дни свою Седьмую симфонию и что через 14 лет моя счастливая судьба одарит меня дружбой с ним». В 16 лет Галина Вишневская поступила на службу в штаб местной противовоздушной обороны