Задержание главы СК «Автодор» в Казани и санкции ЕС против «Соллерс»

Операция по задержанию главы «Автодора» Рамиля Шайдуллина проходила в Казани и длилась 12 часов, сообщил «Ъ Волга-Урал» источник. Силовики работали по нескольким адресам в Казани и в поселке Щербаково. В ходе операции также прошли обыски и изъятие вещественных доказательств.

ЕС ввел санкции против «Соллерс» и «Соллерс Алабуга» из Татарстана. В 19-й пакет антироссийских санкций также вошли Альфа-Банк, МТС Банк, Абсолют Банк, грузоперевозчик «Транзит». Всего под санкции попали 42 юрлица.

Экс-глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин раскритиковал визит отца Илона Маска в Казань. По мнению господина Хайруллина, Эррол Маск не принимает управленческих решений в компаниях своего сына. Бывший министр также заявил, что в современном мире не нужно «поддаваться очарованию громких фамилий».

Кандидаты на должности глав муниципалитетов в Марий Эл будут выбираться губернатором региона. Закон распространится на Йошкар-Олу и муниципальные округа. Такая же система местного самоуправления уже организована в Красноярском крае, Нижегородской и Вологодской областях и Республике Коми.

С экс-мэра Бугульмы взыскано имущества на 7,5 млн руб. В доход государства перешли квартира и автомобиль, приобретенные на неподтвержденные доходы господином Закировым для своей знакомой. Ранее по иску прокуратуры Высокогорский районный суд взыскал с Закирова и членов его семьи имущество на сумму свыше 116 млн руб.

В 2025 году авиакомпании Татарстана получили субсидии на 378,2 млн руб. Средства направлены на поддержку рейсов, выполняемых по 36 маршрутам внутри России с вылетами из Казани, Нижнекамска и Бугульмы.

ОЭЗ «Алабуга» требует с московского поставщика 95,9 млн руб. за карбюраторы. Спор возник из-за договора поставки декабря 2024 года. Истец утверждает, что получил от ответчика некачественные карбюраторы и требует вернуть уплаченные за них средства.

На канализацию в «Военном городке № 32» и «Экорайоне» в Казани выделят 3,4 млрд руб. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2027 года. Они включают устройство фундаментов, возведение конструкций, монтаж инженерных сетей, пусконаладочные работы и благоустройство территории.

