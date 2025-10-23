В 2025 году авиакомпании Татарстана получили субсидии на 378,2 млн

В этом году в Татарстане авиаперевозчики получили субсидии в размере 378,2 млн руб. для обеспечения доступности региональных воздушных перевозок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Татарстана.

Средства направлены на поддержку рейсов, выполняемых по 36 маршрутам внутри России с вылетами из Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Субсидии предоставляются Министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана за счет средств республиканского бюджета. Перечень субсидируемых маршрутов на 2025 год утвержден приказом Федерального агентства воздушного транспорта.

Анна Кайдалова