Генерального директора ООО «СК „Автодор“» Рамиля Шайдуллина задержали сотрудники СОБР и оперативники МВД в Казани 21 октября, операция длилась 12 часов. Силовики работали по нескольким адресам в Казани и в поселке Щербаково. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник в силовых структурах.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Операция по задержанию главы «Автодора» проходила в Казани и длилась 12 часов

Также источник рассказал, что прошли обыск и изъятие вещественных доказательств.

22 октября суд арестовал Рамиля Шайдуллина на 1 месяц и 19 суток. Фигуранта обвинили в совершении особо крупной растраты.

Рамиль Шайдуллин является уроженцем Казани. В 2020 году он возглавил ООО «СК „Автодор“» в Москве. Организация является дочерней структурой госкомпании «Автодор».

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин присвоил господину Шайдуллину звание «Заслуженный строитель РФ». Рамиль Шайдуллин получил звание за большой вклад в реализацию проекта строительства автотрассы М-12 «Восток» и многолетнюю добросовестную работу.

Диана Соловьёва