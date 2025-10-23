Европейский союз включил ПАО «Соллерс» и его дочернее предприятие «Соллерс Алабуга» в 19-й пакет антироссийских санкций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЕС ввел санкции против «Соллерс» и «Соллерс Алабуга» из Татарстана

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ЕС ввел санкции против «Соллерс» и «Соллерс Алабуга» из Татарстана

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ограничительные меры коснулись 21 физического и 42 юридических лица. Помимо «Соллерс Алабуги» среди них оказались Альфа-банк, МТС банк, Абсолют Банк и грузоперевозчик «Транзит».

«Соллерс Алабуга» — автосборочное предприятие, расположенное в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Завод специализируется на производстве легких коммерческих автомобилей.

Ранее сообщалось, что компания «Соллерс» инвестировала 4,3 млрд руб. в локализацию производства в Татарстане.

Анна Кайдалова