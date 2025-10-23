Экс-министр цифрового развития Татарстана раскритиковал визит Эррола Маска в Казань
Эррол Маск не принимает управленческих решений в компаниях Илона Маска, не обладает влиянием в технологической или инвестиционной сфере, написал в своем Telegram-канале бывший министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин после визита Эррола Маска в Казань.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«В современном мире особенно важно сохранять собственное мышление и не поддаваться очарованию громких фамилий», — написал господин Хайруллин.
Накануне Эррол Маск, южноафриканский инженер и предприниматель, посетил ИТ-парк Казани, Иннополис и встретился с местными ИТ-предпринимателями и студентами, положительно оценив развитие столицы Татарстана и заявив, что посоветует своим сыновьям посетить город.
Господин Хайруллин отметил, что Эррол Маск давно не поддерживает отношения с сыном, не входит в бизнес-элиту и не может привлечь инвестиции в республику.