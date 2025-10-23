На канализацию в «Военном городке № 32» и «Экорайоне» выделят 3,4 млрд
В Казани выделят 3,4 млрд руб. на магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации для «Экорайона» и «Военного городка № 32» в Кировском районе. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Работы включают устройство фундаментов, возведение конструкций, монтаж инженерных сетей, пусконаладочные работы и благоустройство территории. Монтажно-строительные работы должны завершить до 1 декабря 2027 года.
Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».
Ранее сообщалось, что петербургский застройщик GloraX приобрел первый участок в казанском «Экорайоне» в июле 2023 года. Площадь участка составила 25 га. На участке планировалась реализация комплексной жилой застройки.