С экс-мэра Бугульмы взыскали имущество на 7,5 млн рублей

Бугульминский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Татарстана о взыскании в доход государства имущества бывшего мэра Бугульмы Линара Закирова. Общая стоимость имущества составила 7,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В доход государства перешли квартиры и автомобиль, приобретенные на неподтвержденные доходы господином Закировым для своей знакомой. Ранее по иску прокуратуры Высокогорский районный суд взыскал с Закирова и членов его семьи имущество на сумму свыше 116 млн руб.

После вступления решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.

Анна Кайдалова