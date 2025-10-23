Глава Марий Эл будет отбирать кандидатов на должности руководителей муниципалитетов

Кандидатуры на должности руководителей муниципалитетов в Марий Эл будет выбирать глава региона. Соответствующий закон был принят на одиннадцатой сессии Госсобрания республики восьмого созыва, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе главы Марий Эл.

Ранее кандидатов на должности глав муниципалитетов в регионе представляла конкурсная комиссия. По данным пресс-службы главы Марий Эл, новая система направлена на повышение прозрачности и оперативности работы власти.

Закон распространится на Йошкар-Олу и муниципальные округа. При этом законопроект сохранит институт сельских старост. Отмечается, что внедрение норм нового законопроекта будет осуществляться поэтапно.

Аналогичная система местного самоуправления уже организована в Красноярском крае, Нижегородской и Вологодской областях и Республике Коми. Похожий законопроект недавно был внесен губернатором Свердловской области Денисом Паслером.

Диана Соловьёва