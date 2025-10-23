ОЭЗ «Алабуга» требует с поставщика 95,9 млн рублей за карбюраторы

ОЭЗ «Алабуга» требует с московского ООО «АМС» 95,9 млн руб. за поставку некачественного товара. Как стало известно «Ъ Волга-Урал», речь идет о карбюраторах.

В ходе заседания стороны пытались решить вопрос о назначении экспертизы. По данным истца, поставленные карбюраторы находятся в опечатанном виде в отделе брака.

По итогам заседания судья объявил перерыв для решения вопроса о назначении судебной экспертизы карбюраторов. Истцу поручено срочно перечислить деньги на депозитный счет суда для оплаты экспертного исследования. Сумма экспертиз варьируется от 400 тыс. до 2 млн руб.

Спор возник из-за договора поставки декабря 2024 года. Истец утверждает, что получил от ответчика некачественные карбюраторы и требует вернуть уплаченные за них средства. ООО «АМС» иск не признало, ссылаясь на переписку с сотрудниками истца, где предлагалось внести конструктивные изменения в изделия.

По данным Rusprofile, ООО «АМС» работает с 2015 года в сфере оптовой торговли машинами и оборудованием. В 2024 году выручка компании составила 7,96 млрд руб.

