Главные новости к утру 23 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем»,— сказал он.

Министерство финансов США заявило, что Соединенные Штаты вводят новые санкции против России, среди которых ограничения для компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а также 28 и 6 их дочерних предприятиях соответственно. Ведомство разрешило финансовые операции с российскими компаниями «Роснефть» и ЛУКОЙЛ о 21 ноября для завершения деятельности с этими компаниями.

Девять человек погибли, пять пострадали в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер. На месте пожара ликвидировано открытое горение. Под завалами могут находиться люди. Причина взрыва пока не известна.

После объявления американских санкций против России в период с 23:55 до 01:05 мск цены на нефть выросли: котировки декабрьских фьючерсов Brent увеличились с $63,33 до $64,45 за баррель (+1,77%).

Как выяснил «Ъ», бывшие активы шведского производителя санитарно-гигиенических изделий Essity (бренды Zewa и Libresse), входящие сейчас в группу «ЭвоКом», перейдут Светогорскому ЦБК. «ЭвоКом» расположен рядом с предприятием, которое может стать для компании поставщиком сырья.

Крупная промышленность раскритиковала проект Минэнерго по созданию «Росэнергопроекта» — государственного оператора поддержки энергорынка. РФ планирует к 2042 году построить до 90 ГВт мощностей, что будет стоить более 45 трлн руб. и может увеличить цены на электроэнергию вдвое.

К концу лета 2025 года спрос на молочную продукцию сократился на 2,8% год к году. Причем тенденция усиливается: в мае снижение составляло 1,2%. В основном это связано с заметным ростом цен на продукцию из-за инфляции и давления издержек, говорят эксперты.

Авиастроительная корпорация Airbus запустила сборочное производство (линию окончательной сборки) самолетов семейства A320 в китайском портовом городе Тяньцзинь. Новый производственный комплекс общей площадью свыше 300 тыс. кв. м позволит удвоить мощности корпорации по сборке A320 в Китае .