Цена нефти Brent выросла на 5% после объявления санкций США против России

После объявления американских санкций против России в период с 23:55 до 01:05 мск цены на нефть выросли: котировки декабрьских фьючерсов Brent увеличились с $63,33 до $64,45 за баррель (+1,77%).

В итоге стоимость Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 5,1% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув $64,45 за баррель. В ходе торгов сессии максимум составил $64,5.

Агентство Bloomberg подчеркивает возможность сокращения предложения, который ранее ожидал переизбытка нефти.

Вечером 22 октября президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, а американский Минфин официально объявило о новых ограничениях против России, среди которых санкции в отношении компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.