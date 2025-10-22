Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минфин США: новые американские санкции против РФ затронут «Лукойл» и «Роснефть»

Министерство финансов США заявило, что Соединенные Штаты вводят новые санкции против России, среди которых ограничения для компаний «Лукойл» и «Роснефть», а также 28 и 6 их дочерних предприятих соответственно. Об этом сообщает агентство Reuetrs.

Как сообщает агентство, решение принять рестрикции было принято из-за «недостаточно серьезной приверженности мирному процессу» со стороны России.

«Минфин вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний, призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня»,— написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил об усилении американских санкций против России. Деталей нового пакета рестрикций он не уточнил.

