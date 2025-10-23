Минфин США разрешил финансовые операции с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом до 21 ноября

Министерство финансов США временно разрешило финансовые операции с российскими компаниями «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Согласно опубликованным на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) документам, до 21 ноября такие сделки допустимы для завершения деятельности с этими компаниями, при этом средства должны переводиться на замороженные счета.

На этот период также разрешены операции, связанные с продажей или передачей долгов и активов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа иностранцам, не зарегистрированным в США, если эти сделки были начаты до 22 октября. Дополнительно до 21 ноября разрешаются покупки товаров и услуг на зарубежных объектах ЛУКОЙЛа, а также операции, необходимые для прекращения деятельности компании.

Ранее Минфин США сообщил, что в новые санкционные меры против России попадут крупные нефтяные компании, включая «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.