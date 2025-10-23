Airbus ввел вторую сборочную линию A320 в китайском Тяньцзине

Авиастроительная корпорация Airbus в четверг запустила сборочное производство (линию окончательной сборки) самолетов семейства A320 в китайском портовом городе Тяньцзинь, передает агентство «Синьхуа». Новый производственный комплекс общей площадью свыше 300 тыс. кв. м позволит удвоить мощности корпорации по сборке A320 в Китае .

На новой линии будут осуществляться сборка крупных компонентов, включая фюзеляжные секции и крылья, а также покраска, испытания и передача лайнеров заказчикам в Китае и за его пределами. «Это обеспечит нас необходимой гибкостью и мощностями для достижения цели — выхода на сборку 75 самолетов семейства А320 в месяц в 2027 году»,— цитирует агентство гендиректора Airbus Гийома Фори на церемонии ввода объекта в эксплуатацию.

Это уже вторая подобная линия в Китае. Первая была введена в том же Тяньцзине в 2008 году. По данным агентства, с 2008 года по октябрь 2024 года компания Airbus Tianjin поставила более 750 самолетов семейства A320, 16 самолетов A330 и 24 самолета A350.

Эрнест Филипповский