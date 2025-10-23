Девять человек погибли, пять пострадали при взрыве на заводе в Копейске

Девять человек погибли, пять пострадали в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер. На месте пожара ликвидировано открытое горение.

После проливки спасатели приступят к разбору завалов, добавил глава региона. Под ними могут находиться пропавшие без вести, эта информация уточняется.

Взрыв на заводе в Копейске произошел вечером в среду. Спустя время произошел еще один — в очаге возгорания. По данным Telegram-канала 112, это был завод «Пластмасс». Предварительной причиной 112 называл нарушение техники безопасности.