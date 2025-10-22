Главные новости за 22 октября. Ростов-на-Дону и область

В Батайске уточнили ущерб от ночной атаки вражеских беспилотников 21 октября. Всего обследовали 140 квартир в восьми МКД. Повреждения различной степени зафиксировали в 131 квартире. Кроме того, обломки БПЛА повредили семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

В 2025 году аграриям Ростовской области по программе страхования урожая на случай утраты при ЧС было выплачено более 314 млн руб. За девять месяцев 2025 года сельхозпроизводителям региона в целом было выплачено около 1,7 млрд руб. по договорам с государственной поддержкой в качестве компенсации за утраченный урожай.

На искусственное стимулирование дождей в Ростовской области в 2025 году из регионального бюджета направят более 40 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Юрий Слюсарь.

Авиакомпания «Азимут» вернет часть своих самолетов в ростовский аэропорт «Платов» после возобновления его работы. Парк компании насчитывает 19 бортов Superjet 100, которые сейчас базируются в действующих аэропортах Москвы, Минеральных Вод, Сочи и Краснодара. Количество самолетов, которые перевозчик разместит в Ростове, не уточняется.

Ростовский оптовый поставщик мяса ООО «Эверест» присоединяет донецкое ООО «Донские традиции», которое второй год работает в убыток.

Правительство Ростовской области планирует направить привлеченные кредитные средства на поддержку участников СВО и их семей, а также на покрытие долговых обязательств.