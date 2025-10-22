Базовый перевозчик «Платова» возобновит полеты после открытия аэропорта
Авиакомпания «Азимут» вернет часть своих самолетов в ростовский аэропорт «Платов» после возобновления его работы. Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщили представители перевозчика.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации пресс-службы, парк компании насчитывает 19 бортов Superjet 100, которые сейчас базируются в действующих аэропортах Москвы, Минеральных Вод, Сочи и Краснодара. Количество самолетов, которые перевозчик разместит в Ростове, не уточняется.
«Восстановить авиационное сообщение с московским Внуково и другими аэропортами в РФ компания может в течение 10 дней после начала работы ростовской воздушной гавани»,— отметили в «Азимуте».
Перевозчик является базовым для аэропорта Платов с декабря 2017 года. Компания также использует в качестве хаба воздушную гавань Краснодара. Из Ростова «Азимут» выполнял рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самару, Саратов и другие города.