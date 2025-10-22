В Ростовской области на искусственный вызов осадков направят 40 млн рублей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На искусственное стимулирование дождей в Ростовской области в 2025 году из регионального бюджета направят более 40 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Юрий Слюсарь. Текст документа опубликован на сайте правительства.

«Расходы на оказание услуг по активному воздействию на облака с целью искусственного увеличения осадков на территории Ростовской области — плюс 40,4 млн руб.»,— говорится в документе.

Распорядителем средств по дополнительной статье расходов выступит министерство сельского хозяйства и продовольствия области.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», технологии искусственного вызова осадков для улучшения условий роста урожая в регионе впервые планировалось применить после завершения осенней посевной кампании — 20 октября.

Наталья Белоштейн