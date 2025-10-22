На Дону привлеченные кредитные средства направят на поддержку участников СВО

Правительство Ростовской области планирует направить привлеченные кредитные средства на поддержку участников СВО и их семей, а таже на покрытие долговых обязательств. Об этом сообщает «161.ru» со ссылкой на данные регионального Минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», с ноября 2025 года по октябрь 2028 года региональное правительство планирует привлечь 11 кредитов с лимитом в 2 млрд. руб. еще один кредитный договор заключат на сумму 2,36 млрд руб. Форма кредитов — возобновляемые кредитные линии.

Предельный срок действия контрактов — до середины ноября 2028 года с правом досрочного погашения кредитов. Процентная ставка за пользование заемными средствами не должна превышать 20,5% годовых.

«Данная мера носит обеспечительный характер. Кредитные ресурсы будут привлекаться под потребность в случае крайней необходимости и отсутствия собственных средств», — пояснили в Минфине.

Из этих средств, по данным ведомства, 10 млрд руб. планируется направить на нужды участников СВО и их семей, 1,7 млрд руб. — на образование, 870 млн руб. — на медицину, 6 млрд руб. — ЖКХ и 2 млрд руб. — на ремонт дорог.

Наталья Белоштейн