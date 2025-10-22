Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовский оптовик «Эверест» поглощает убыточного донецкого поставщика мяса

Ростовский оптовый поставщик мяса ООО «Эверест» присоединяет донецкое ООО «Донские традиции», которое второй год работает в убыток. Сообщение о реорганизации опубликовано 15 октября.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно размещенным сведениям, ООО «Донские традиции» работает в Донецке с 2017 года и также занимается оптовыми поставками мяса. Собственники у компаний разные: «Эверест» контролирует Николай Максимов, «Донскими традициями» владеет Александр Лавниченко.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка донецкой компании упала на 28% до 273,1 млн руб. Убыток сократился с 14,4 млн руб. в 2023 году до 5,3 млн руб.

Ростовский «Эверест» в 2024 году увеличил выручку на 16% до 3,6 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 24% до 11,9 млн руб.

Кредиторы могут заявить свои требования в течение 30 дней с даты публикации.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все