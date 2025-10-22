Ростовский оптовик «Эверест» поглощает убыточного донецкого поставщика мяса

Ростовский оптовый поставщик мяса ООО «Эверест» присоединяет донецкое ООО «Донские традиции», которое второй год работает в убыток. Сообщение о реорганизации опубликовано 15 октября.

Согласно размещенным сведениям, ООО «Донские традиции» работает в Донецке с 2017 года и также занимается оптовыми поставками мяса. Собственники у компаний разные: «Эверест» контролирует Николай Максимов, «Донскими традициями» владеет Александр Лавниченко.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка донецкой компании упала на 28% до 273,1 млн руб. Убыток сократился с 14,4 млн руб. в 2023 году до 5,3 млн руб.

Ростовский «Эверест» в 2024 году увеличил выручку на 16% до 3,6 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 24% до 11,9 млн руб.

Кредиторы могут заявить свои требования в течение 30 дней с даты публикации.

Валентина Любашенко