Арест гендиректора «СК „Автодор“» и десять задержанных за отмыв денег для онлайн-казино

Басманный районный суд Москвы арестовал на один месяц и 19 суток генерального директора ООО «СК „Автодор“» Рамиля Шайдуллина по обвинению в особо крупной растрате. По данным «Ъ», следствие настаивало на аресте из-за наличия у фигуранта турецкого гражданства. По части 4 статьи 160 УК РФ господину Шайдуллину грозит до 10 лет колонии. Компания является дочерним обществом госкомпании «Автодор» и участвовала в строительстве седьмого этапа трассы М-12 «Восток».

В Татарстане задержали десять человек по подозрению в отмывании денег клиентов онлайн-казино под видом торговли криптовалютой. По версии следствия, с января 2024 года группа принимала деньги от клиентов онлайн-казино через процессинговые площадки, используя приобретенные у третьих лиц банковские карты. Средства конвертировались в криптовалюту и переводились организаторам подпольного игорного бизнеса. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании уголовного дела по факту осквернения символа воинской славы в Набережных Челнах. По данным следствия, группа подростков сняла провокационный ролик у арок с георгиевскими лентами рядом со зданием городской администрации. Ранее на видео обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Казаньоргсинтез» произвел первый розжиг газовой турбины Лушниковской парогазовой установки. Турбина синхронизирована с энергосистемой Казанского энергорайона. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года.

Нагрузка на бизнес в сфере контрольной деятельности в Татарстане за пять лет сократилась на 80%. С 2019 по 2024 год количество проверок бизнеса уменьшилось с 19,2 тыс. до 4,4 тыс., выявленные нарушения снизились на 65% — с 7,6 тыс. до 2,7 тыс. Оборот малых и средних предприятий в 2025 году превысил 2,9 млрд руб.

В Татарстане установлена единовременная денежная выплата в размере 20 тыс. руб. для детей граждан, заключивших контракт с Минобороны для выполнения задач за рубежом. Выплата предусмотрена для тех, кто подписал контракт в пункте отбора первого разряда в Казани начиная с 1 февраля 2025 года.

Многодетные семьи, постоянно проживающие в Казани и Набережных Челнах, смогут выбрать денежную выплату в размере 200 тыс. руб. вместо бесплатного земельного участка. Средства выплачиваются из бюджета республики при условии согласия всех членов семьи. Выплата предоставляется однократно и распределяется между членами семьи в равных долях.

В Казани на строительство новой общеобразовательной школы на 1,2 тыс. мест выделят 621,6 млн руб. Подрядчик выполнит полный комплекс строительно-монтажных работ, включая установку и монтаж оборудования. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 31 мая 2026 года.

Анар Зейналов