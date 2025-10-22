В Татарстане детям военных, служащих за рубежом, выплатят по 20 тысяч рублей

В Татарстане установлена единовременная денежная выплата в размере 20 тыс. руб. для детей граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России о прохождении военной службы для выполнения задач за пределами страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка предусмотрена для тех, кто подписал контракт в пункте отбора на военную службу по контракту первого разряда в Казани, начиная с 1 февраля 2025 года. Единовременная выплата не будет учитываться при определении доходов семьи для получения других мер социальной поддержки.

Источником финансирования служит резервный фонд правительства Татарстана. Организовать предоставление выплат поручено Министерству труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Анна Кайдалова