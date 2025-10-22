В Татарстане поймали торговцев криптовалютой, отмывавших деньги для онлайн-казино

В Татарстане задержали десять человек, которые отмывали деньги клиентов онлайн-казино под видом торговли криптовалютой. Деятельность организованной группы пресекли сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с местной полицией, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Их подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денежных средств. По версии следствия, с января 2024 года злоумышленники принимали деньги от клиентов онлайн-казино через процессинговые площадки, используя приобретенные у третьих лиц банковские карты. Средства конвертировались в криптовалюту и переводились организаторам подпольного игорного бизнеса. За свои услуги компания брала комиссию в размере 6% от оборота. Таким образом, они незаконно заработали 4,3 млн руб.

В отношении участников возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере») и ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Анна Кайдалова