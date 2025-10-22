Проверки бизнеса в Татарстане за пять лет снизились на 80%

В Татарстане нагрузка на бизнес и инспекторов в сфере контрольной деятельности за пять лет сократилась почти на 80%. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Татарстана.

С 2019 по 2024 год количество «живых» проверок бизнеса уменьшилось с 19,2 тыс. до 4,4 тыс., а выявленные нарушения снизились на 65% — с 7,6 тыс. до 2,7 тыс. проверок. Это связано с введением моратория на плановые проверки.

Формат профилактических визитов, заменивших часть плановых проверок, позволяет предпринимателям вести деятельность без дополнительного административного давления. Бизнес сам инициирует проведение профилактических визитов через приложение. За 9 месяцев 2025 года через мобильное приложение проведено более 2 тыс. мероприятий — это 25% проверок, 43% профилактических визитов и 60% консультаций.

Сегодня в Татарстане зарегистрировано более 180 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, доля которых в валовом региональном продукте составляет около 24,2%. Оборот малых и средних предприятий республики в 2025 году превысил 2,9 млрд руб.

Анна Кайдалова