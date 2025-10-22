Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 17:48

Гендиректора «СК "Автодор"» Шайдуллина арестовали по делу о растрате

Басманный районный суд Москвы арестовал на 1 месяц и 19 суток генерального директора ООО «СК "Автодор"» Рамиля Шайдуллина. Его обвиняют в совершении особо крупной растраты, сообщила пресс-служба судов столицы.

По данным «Ъ», следствие настаивало на аресте, так как у господина Шайдуллина есть турецкое гражданство. Защита просила назначить меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Подробности дела неизвестны. По вменяемой статье (ч. 4 ст. 160 УК) фигуранту грозит до 10 лет колонии.

Чем известен арестованный гендиректор стройкомпании «Автодор» Рамиль Шайдуллин

Строительная компания «Автодор» является дочерним обществом госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). На сайте компании говорится, что организация реализует «крупнейшие стратегически важные проекты» и выполняет полный цикл строительства. «Автодор» участвовал в работе над 7-ым этапом строительства трассы М-12 «Восток».

В пресс-службе госкомпании сообщили «Ъ», что осведомлены о ситуации с задержанием директора дочерней компании. «Автодор» решил воздержаться от комментариев до получения официальных результатов расследования. «Дело подлежит объективному и всестороннему рассмотрению в соответствии с нормами действующего законодательства»,— подчеркнули в госкомпании.

Никита Черненко

