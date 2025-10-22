Гендиректора «СК "Автодор"» Шайдуллина арестовали по делу о растрате

Басманный районный суд Москвы арестовал на 1 месяц и 19 суток генерального директора ООО «СК "Автодор"» Рамиля Шайдуллина. Его обвиняют в совершении особо крупной растраты, сообщила пресс-служба судов столицы.

По данным «Ъ», следствие настаивало на аресте, так как у господина Шайдуллина есть турецкое гражданство. Защита просила назначить меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Подробности дела неизвестны. По вменяемой статье (ч. 4 ст. 160 УК) фигуранту грозит до 10 лет колонии.

Строительная компания «Автодор» является дочерним обществом госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). На сайте компании говорится, что организация реализует «крупнейшие стратегически важные проекты» и выполняет полный цикл строительства. «Автодор» участвовал в работе над 7-ым этапом строительства трассы М-12 «Восток».

В пресс-службе госкомпании сообщили «Ъ», что осведомлены о ситуации с задержанием директора дочерней компании. «Автодор» решил воздержаться от комментариев до получения официальных результатов расследования. «Дело подлежит объективному и всестороннему рассмотрению в соответствии с нормами действующего законодательства»,— подчеркнули в госкомпании.

