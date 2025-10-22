Бастрыкину доложат об осквернении символа воинской славы в Челнах

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Набережных Челнах по факту осквернения символа воинской славы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, группа подростков сняла провокационный ролик у арок с георгиевскими лентами рядом со зданием городской администрации. На видео обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, отметив, что подростки осквернили георгиевские ленты во время трансляции за донат 500 руб.

Сейчас на них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России».

Анна Кайдалова