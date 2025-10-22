Многодетные семьи из Казани смогут получить по 200 тыс. вместо участка земли

Многодетные семьи, постоянно проживающие в Казани и Набережных Челнах, смогут выбрать денежную выплату в размере 200 тыс. руб. вместо бесплатного земельного участка. Постановление, утверждающее порядок предоставления выплаты, подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Средства будут выплачиваться из бюджета республики при условии согласия всех членов семьи. Выплата предоставляется однократно и распределяется между членами семьи в равных долях.

Решение о назначении или отказе в выплате будет принимать Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. Основанием для отказа могут стать недостоверные сведения или несоответствие документов установленным требованиям.

Анна Кайдалова