В Казани построят школу на 1,2 тысяч мест за 621,6 млн рублей
В Казани на строительство новой общеобразовательной школы на 1,2 тыс. мест выделят 621,6 млн руб. Соответствующий тендер документ опубликован на сайте госзакупок.
В рамках контракта подрядчик выполнит полный комплекс строительно-монтажных работ, включая установку и монтаж необходимого оборудования. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется к 31 мая 2026 года.
Заказчиком выступает Государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан».
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах построят школу на 1,2 тыс. мест за 518,6 млн руб.